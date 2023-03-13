РЭО профинансирует 24 проекта в 2023 году

Российский экологический оператор сформировал пул из 24 проектов, в рамках которых будут построены объекты по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«К реализации планируется 24 проекта, из которых 14 — это концессии. Механизм концессионных соглашений зарекомендовал себя, мы помогаем регионам с документацией и готовы финансировать до 95% от стоимости через облигации. Объём инвестиций оценивается в 90 млрд рублей», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, до 2030 года необходимо достичь 50-процентной утилизации ТКО.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.