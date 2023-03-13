Узнать больше

РЭО профинансирует 24 проекта в 2023 году

Короткая ссылка
Российский экологический оператор сформировал пул из 24 проектов, в рамках которых будут построены объекты по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
РЭО профинансирует 24 проекта в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает телеканал «360».

«К реализации планируется 24 проекта, из которых 14 — это концессии. Механизм концессионных соглашений зарекомендовал себя, мы помогаем регионам с документацией и готовы финансировать до 95% от стоимости через облигации. Объём инвестиций оценивается в 90 млрд рублей», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, до 2030 года необходимо достичь 50-процентной утилизации ТКО.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить