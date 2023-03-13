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В Иркутской области построят комплекс по обработке и утилизации ТКО

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Российский экологический оператор вложит до 3,3 млрд рублей в комплекс по обработке и утилизации ТКО в Иркутской области.
В Иркутской области построят комплекс по обработке и утилизации ТКО
  • Gettyimages.ru
  • © Derek Berwin

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Иркутской области появится современный комплекс мощностью 405 тыс. т обработки в год. Регион и инвестор заключили концессионное соглашение, ведётся активное проектирование комплекса. Хочу напомнить, что это крупнейшая концессия в Сибири и на Дальнем Востоке», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей.

Как отметил Буцаев, создание комплекса позволит региону перевыполнить показатели нацпроекта, установленные для него на 2024 год.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

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