В Иркутской области построят комплекс по обработке и утилизации ТКО

Российский экологический оператор вложит до 3,3 млрд рублей в комплекс по обработке и утилизации ТКО в Иркутской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Иркутской области появится современный комплекс мощностью 405 тыс. т обработки в год. Регион и инвестор заключили концессионное соглашение, ведётся активное проектирование комплекса. Хочу напомнить, что это крупнейшая концессия в Сибири и на Дальнем Востоке», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей.

Как отметил Буцаев, создание комплекса позволит региону перевыполнить показатели нацпроекта, установленные для него на 2024 год.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.