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Первый в Удмуртии школьный кванториум откроют в сентябре

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Первый в Удмуртии школьный кванториум откроют в лицее №18 в Сарапуле в сентябре.
Первый в Удмуртии школьный кванториум откроют в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © Courtney Hale

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В детском технопарке школьникам будут доступны химические, биологические и физические лаборатории. Также будут предусмотрены отдельные помещения для проектной деятельности и рекреационные зоны.

Планируется приобрести более 300 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Министерстве образования Московской области назвали самые популярные у школьников предметы для сдачи ОГЭ в 2023 году.

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