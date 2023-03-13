Первый в Удмуртии школьный кванториум откроют в сентябре
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
В детском технопарке школьникам будут доступны химические, биологические и физические лаборатории. Также будут предусмотрены отдельные помещения для проектной деятельности и рекреационные зоны.
Планируется приобрести более 300 единиц современного высокотехнологичного оборудования.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Министерстве образования Московской области назвали самые популярные у школьников предметы для сдачи ОГЭ в 2023 году.