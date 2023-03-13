Уроки по цифровой безопасности в школах Подмосковья посвятят мобильным угрозам

Темой «Уроков цифры», которые стартуют в образовательных учреждениях Московской области 13 марта, станут мобильные угрозы.

Новое занятие на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» пройдёт с 13 марта по 2 апреля, передаёт телеканал «360».

Учащиеся смогут бесплатно просмотреть урок и узнать, как сделать свой смартфон максимально защищённым. Также участников проекта познакомят с работой специалистов в области информационной безопасности.

Отмечается, что обучающая программа доступна на сайте проекта.

Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к 3 млн.