Уроки по цифровой безопасности в школах Подмосковья посвятят мобильным угрозам
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Новое занятие на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» пройдёт с 13 марта по 2 апреля, передаёт телеканал «360».
Учащиеся смогут бесплатно просмотреть урок и узнать, как сделать свой смартфон максимально защищённым. Также участников проекта познакомят с работой специалистов в области информационной безопасности.
Отмечается, что обучающая программа доступна на сайте проекта.
Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к 3 млн.