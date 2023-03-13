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Диетолог Соломатина рассказала о пользе укропа при проблемах с ЖКТ у пожилых

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что укроп полезен при проблемах с желудочно-кишечным трактом у пожилых.
Диетолог Соломатина рассказала о пользе укропа при проблемах с ЖКТ у пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Begunenco / 500px

У людей в возрасте желудочно-кишечный тракт часто работает не в полную силу, объяснила врач в беседе с «Москвой 24».

По её словам, укроп помогает в таких ситуациях. В частности, его можно употреблять при вздутии живота. Также укроп — это хороший источник клетчатки.

«Клетчатка забирает на себя излишки жира, сахара, понижает уровень холестерина в крови», — заключила Соломатина.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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