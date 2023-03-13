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ФСБ задержала в Астраханской области жителя Карелии, планировавшего воевать за Украину

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У границы с Казахстаном задержан житель Петрозаводска, который планировал выехать на территорию Украины, чтобы там воевать против ВС России, сообщает УФСБ по Астраханской области.
ФСБ задержала в Астраханской области жителя Карелии, планировавшего воевать за Украину
  • РИА Новости

Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержанный купил медикаменты и специальную амуницию и нашел тех, кто мог бы ему помочь добраться до Украины.

Возбуждено уголовное дело (приготовление к государственной измене).

Ранее в Новгородской области был задержан гражданин России, который в интересах ВСУ пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

В начале марта ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене в форме оказания финансовой помощи украинским войскам.

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