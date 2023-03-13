Предполагаемый участник запрещённого в России нацбата задержан в Крыму

Силовики задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Челебиджихана»*.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина вступил в нацбат в 2016 году и принимал активное участие в его деятельности.

В январе сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю также задержали местного жителя, подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана».

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.