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Предполагаемый участник запрещённого в России нацбата задержан в Крыму

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Силовики задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Челебиджихана»*.
Предполагаемый участник запрещённого в России нацбата задержан в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина вступил в нацбат в 2016 году и принимал активное участие в его деятельности.

В январе сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю также задержали местного жителя, подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана».

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.

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