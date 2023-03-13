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Вирусолог Волчков спрогнозировал дальнейшее ослабление ситуации с COVID-19

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог канд. мед. наук Павел Волчков выразил мнение, что коронавирус становится инфекцией, которая будет давать лишь один пик заболеваемости в год.
Вирусолог Волчков спрогнозировал дальнейшее ослабление ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

«Ковид сейчас будет затухать потихоньку. Он будет из двухпиковой фазы, когда у нас идут весной и осенью пики, постепенно трансформироваться в однопиковую. Он будет приходить только по осени. Потом сдвинется в мигающую фазу, когда не каждый год будет к нам приходить», — объяснил Волчков в разговоре с URA.RU.

По мнению Волчкова, следующий эпидемиологический сезон в России должен пройти спокойнее, чем предыдущий.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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