Предприниматель Валецкий отметил высокий спрос на сотрудников производств

Сооснователь, председатель совета директоров компании Mr.Doors Максим Валецкий рассказал, что сегодня на рынке труда растёт спрос на сотрудников производств и специалистов, обеспечивающих клиентский сервис на всех этапах работы.

Это происходит на фоне снижения ажиотажного спроса на IT-специалистов, отметил он в разговоре с Life.ru.

По его оценкам, актуальными остаются и позиции специалистов по развитию, менеджеров по экспортно-импортным отношениям ввиду международной обстановки и поиска новых рынков.

При этом потребность в сильных топ-менеджерах никуда не уходила, отметил Валецкий. Опытные управленцы опередят айтишников в зарплатном эквиваленте и могут задать новый вектор кадровому рынку, резюмировал он.

Ранее НСН сообщала, что, согласно данным главы Департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, в столице более 26 тыс. человек приняли участие в очных и онлайн-мероприятиях, посвящённых развитию бизнеса, в 2022 году.