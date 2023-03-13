Предприниматель Валецкий отметил высокий спрос на сотрудников производств
- РИА Новости
Это происходит на фоне снижения ажиотажного спроса на IT-специалистов, отметил он в разговоре с Life.ru.
По его оценкам, актуальными остаются и позиции специалистов по развитию, менеджеров по экспортно-импортным отношениям ввиду международной обстановки и поиска новых рынков.
При этом потребность в сильных топ-менеджерах никуда не уходила, отметил Валецкий. Опытные управленцы опередят айтишников в зарплатном эквиваленте и могут задать новый вектор кадровому рынку, резюмировал он.
Ранее НСН сообщала, что, согласно данным главы Департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, в столице более 26 тыс. человек приняли участие в очных и онлайн-мероприятиях, посвящённых развитию бизнеса, в 2022 году.