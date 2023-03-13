Операционный директор Сухоставец допустил повышение зарплат водителей и курьеров весной

Операционный директор платформы «Рокет ворк» Сергей Сухоставец рассказал, что весной стабильно высокий спрос и низкая конкуренция за рабочее место сохраняются в категории вакансий для так называемых синих воротничков.

«Вызвано это общим дефицитом рабочей силы, демографическим положением и оттоком трудовых мигрантов. Поэтому зарплаты на специальности с низким порогом входа продолжат расти и становиться более конкурентоспособными», — поделился он с Life.ru.

Так, Сухоставец отметил, что этой весной рассчитывать на прибавку к зарплате могут водители, курьеры, грузчики, складские работники, строители и мастера по ремонту автомеханики и автоэлектрики.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.