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Операционный директор Сухоставец допустил повышение зарплат водителей и курьеров весной

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Операционный директор платформы «Рокет ворк» Сергей Сухоставец рассказал, что весной стабильно высокий спрос и низкая конкуренция за рабочее место сохраняются в категории вакансий для так называемых синих воротничков.
Операционный директор Сухоставец допустил повышение зарплат водителей и курьеров весной
  • РИА Новости

«Вызвано это общим дефицитом рабочей силы, демографическим положением и оттоком трудовых мигрантов. Поэтому зарплаты на специальности с низким порогом входа продолжат расти и становиться более конкурентоспособными», — поделился он с Life.ru.

Так, Сухоставец отметил, что этой весной рассчитывать на прибавку к зарплате могут водители, курьеры, грузчики, складские работники, строители и мастера по ремонту автомеханики и автоэлектрики.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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