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Врач Водовозов опроверг гипотезу о лечебных свойствах витамина С при различных заболеваниях

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что витамин С не помогает при простудах.
Врач Водовозов опроверг гипотезу о лечебных свойствах витамина С при различных заболеваниях
  • Gettyimages.ru

В ходе многочисленных исследований на тему витамина С выяснилось, что он не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство против каких-либо заболеваний, включая вирусные, объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

По его словам, относительно содержания витамина С в различных продуктах тоже есть масса ошибочных представлений.

«Почему-то есть устоявшееся понятие, что в лимоне невероятно много витамина С. На самом деле чемпионами являются шиповник и красный болгарский перец, а также чёрная смородина и практически все разновидности капусты», — добавил Водовозов.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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