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Колосков заявил, что ему понравилась игра «Крыльев» в матче с ЦСКА

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что самарские «Крылья Советов» провели хорошую игру против московского ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков заявил, что ему понравилась игра «Крыльев» в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Игра, казалось бы, шла в одни ворота, но на самом деле это не так. «Крылья Советов» хорошо играли с точки зрения футбола — зрелищно, красиво, хорошее владение мячом, правильные решения, но всё это в центре поля, к сожалению», — цитирует Колоскова РИА Новости

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:0. Голами в составе победителей отметились Антон Заболотный, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша на 24, 26, 42 и 75-й минутах соответственно.

Таким образом, ЦСКА находится на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. «Крылья Советов» — 11-е (20 очков).

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв назвал «Крылья Советов» цирковой командой.

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