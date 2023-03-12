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Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического пистолета

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Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, известно об одном пострадавшем.
Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического пистолета
  • РИА Новости

«В результате конфликта на Рабочей площади мужчина произвёл выстрел в оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по Ростовской области.

Пострадавшему оказали медпомощь, полиция разыскивает подозреваемого в случившемся.

Ранее стало известно, что в Гамбурге произошла стрельба, в результате чего погибли не менее шести человек.

Как сообщало издание Hamburger Morgenpost, не менее 24 человек получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге.

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