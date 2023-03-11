Глава российского кабмина Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР.

«Уважаемый господин Ли Цян, от имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас по случаю избрания на пост Премьера Государственного совета», — говорится в тексте официального заявления.

Мишустин подтвердил готовность к переговорам с Ли Цяном в рамках очередной встречи глав правительств.

Глава российского кабмина напомнил, что механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая играет важную роль в наращивании практической кооперации.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР.