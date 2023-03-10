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Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин обладает огромной уверенностью в себе

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Экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон заявила, что президент России Владимир Путин обладает огромной уверенностью в себе.
Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин обладает огромной уверенностью в себе
  • РИА Новости

По её словам, принимая решения, Путин руководствуется историей и хочет, чтобы Россия была сильной страной.

«И он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину», — сказала Эштон изданию Politico.

Она добавила, что российский лидер обладает «огромной уверенностью в себе».

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.

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