В Ставропольском крае построят 27 социальных объектов по нацпроектам

В Ставропольском крае планируют построить 27 социальных объектов по национальным проектам в 2023 году.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

В частности, будут возведены детские сады, школы, спорткомплексы, фельдшерско-акушерские пункты. На их строительство из регионального бюджета направят более 20 млрд рублей.

«При заключении контрактов необходимо прописать помесячный план работы на объектах с достижением стопроцентного показателя кассового исполнения не позднее 1 ноября текущего года», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.