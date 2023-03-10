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В Ставропольском крае построят 27 социальных объектов по нацпроектам

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В Ставропольском крае планируют построить 27 социальных объектов по национальным проектам в 2023 году.
В Ставропольском крае построят 27 социальных объектов по нацпроектам
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

В частности, будут возведены детские сады, школы, спорткомплексы, фельдшерско-акушерские пункты. На их строительство из регионального бюджета направят более 20 млрд рублей.

«При заключении контрактов необходимо прописать помесячный план работы на объектах с достижением стопроцентного показателя кассового исполнения не позднее 1 ноября текущего года», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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