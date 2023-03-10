В Подмосковье совершено 111 млн поездок в общественном транспорте с начала года

В Московской области совершили 111 млн поездок в общественном транспорте с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Лидером пассажиропотока стали четыре трамвайных маршрута в Коломне — около 2,2 млн транзакций.

Чаще всего пассажиры пользовались маршрутами до железнодорожных станций и метро — 40% от общего количества поездок.

Среди школьников и студентов наибольшей популярностью пользовались маршруты в Одинцове, Жуковском и Сергиевом Посаде.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что поезда ЦППК перевезли 5,88 млн пассажиров в праздничные дни с 22 по 26 февраля.