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В Подмосковье совершено 111 млн поездок в общественном транспорте с начала года

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В Московской области совершили 111 млн поездок в общественном транспорте с начала 2023 года.
В Подмосковье совершено 111 млн поездок в общественном транспорте с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает телеканал «360».

Лидером пассажиропотока стали четыре трамвайных маршрута в Коломне — около 2,2 млн транзакций.

Чаще всего пассажиры пользовались маршрутами до железнодорожных станций и метро — 40% от общего количества поездок.

Среди школьников и студентов наибольшей популярностью пользовались маршруты в Одинцове, Жуковском и Сергиевом Посаде.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что поезда ЦППК перевезли 5,88 млн пассажиров в праздничные дни с 22 по 26 февраля.

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