В Мининском университете открыли обсерваторию после реставрации
- Gettyimages.ru
- © Martin Llado
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Специалисты восстановили исторический облик башни обсерватории. Смотровая площадка оборудована современным роботизированным комплексом.
«История нашей обсерватории начинается в 1927 году, тогда она была создана первым в России обществом любителей астрономии — Нижегородским кружком любителей физики и астрономии. Перед нами стояла задача сохранить то наследие, которым мы обладаем, и сделать его доступным для посещения школьниками, студентами и всеми любителями космоса», — заявил ректор Виктор Сдобняков.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.