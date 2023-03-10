В Мининском университете открыли обсерваторию после реставрации

В Мининском университете открыли старейшую обсерваторию Нижегородской области после реставрации.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Специалисты восстановили исторический облик башни обсерватории. Смотровая площадка оборудована современным роботизированным комплексом.

«История нашей обсерватории начинается в 1927 году, тогда она была создана первым в России обществом любителей астрономии — Нижегородским кружком любителей физики и астрономии. Перед нами стояла задача сохранить то наследие, которым мы обладаем, и сделать его доступным для посещения школьниками, студентами и всеми любителями космоса», — заявил ректор Виктор Сдобняков.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.