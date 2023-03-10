Разуваева рассказала о работе Росмолодёжи

Глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева рассказала о работе организации в 2022 году.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Разуваева выступила с докладом на заседании думского комитета по молодёжной политике.

В частности, она отметила развитие «Движения Первых», организацию Дома молодёжи в ЦВЗ «Манеж», работу волонтёрского сообщества.

«Планируем провести Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в России в 2024 году. У нас есть амбициозная цель — собрать более 20 тыс. молодых людей со всего мира, из всех стран», — сказала Разуваева.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что проект «Наставничество» запускают в Удмуртии в Год молодёжи.