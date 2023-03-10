Разуваева рассказала о работе Росмолодёжи
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Разуваева выступила с докладом на заседании думского комитета по молодёжной политике.
В частности, она отметила развитие «Движения Первых», организацию Дома молодёжи в ЦВЗ «Манеж», работу волонтёрского сообщества.
«Планируем провести Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в России в 2024 году. У нас есть амбициозная цель — собрать более 20 тыс. молодых людей со всего мира, из всех стран», — сказала Разуваева.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что проект «Наставничество» запускают в Удмуртии в Год молодёжи.