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Эндокринолог Бинатова назвала неочевидные признаки проблем с щитовидкой

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-клиники» Эльвина Бинатова перечислила неочевидные признаки проблем с щитовидной железой.
Эндокринолог Бинатова назвала неочевидные признаки проблем с щитовидкой
  • Gettyimages.ru
  • © Tanja Ristic

«Отёки — один из наиболее постоянных симптомов гипотиреоза. Они образуются за счёт скопления жидкости в организме», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, выраженная отёчность может сопровождаться снижением слуха, сухостью кожных покровов, ломкостью ногтей, болями в мышцах.

Признаками гипертиреоза могут быть также перепады настроения, нервозность, мелкий тремор, нарушения сна, резкое похудение, повышенный аппетит.

«Симптомы заболеваний щитовидной железы не всегда специфичны. Существуют и другие заболевания щитовидной железы, которые проявляются такими признаками, как чувство кома в горле, дискомфорт при глотании или дискомфортные ощущения при ношении водолазок, шарфов», — добавила Бинатова.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.

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