Эндокринолог Бинатова назвала неочевидные признаки проблем с щитовидкой
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«Отёки — один из наиболее постоянных симптомов гипотиреоза. Они образуются за счёт скопления жидкости в организме», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, выраженная отёчность может сопровождаться снижением слуха, сухостью кожных покровов, ломкостью ногтей, болями в мышцах.
Признаками гипертиреоза могут быть также перепады настроения, нервозность, мелкий тремор, нарушения сна, резкое похудение, повышенный аппетит.
«Симптомы заболеваний щитовидной железы не всегда специфичны. Существуют и другие заболевания щитовидной железы, которые проявляются такими признаками, как чувство кома в горле, дискомфорт при глотании или дискомфортные ощущения при ношении водолазок, шарфов», — добавила Бинатова.
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