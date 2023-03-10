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Сенатор Горячева рассказала о своём самом важном законе

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, ранее депутат Госдумы I—VI созывов Светлана Горячева назвала свой самый важный закон.
Сенатор Горячева рассказала о своём самом важном законе
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  • © Federation Council of Russia

«Значительная часть моей жизни — более 30 лет — связана с парламентской деятельностью. Мною вместе с другими депутатами наработано много законов, но самыми важными считаю два, направленных на защиту материнства и детей», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, это законы «О банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» и «Об усилении уголовной ответственности за сексуальную эксплуатацию и растление детей».

«Считаю эти два взаимосвязанных закона самыми важными на тот период депутатской деятельности. Потом в них принимали диктуемые временем поправки, но основные положения действуют до сих пор и защищают детей от насилия, растления и необоснованного транзита за рубеж», — добавила Горячева.

Ранее Елена Мизулина, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, депутат II, III, V и VI созывов Госдумы, рассказала о своём законе, который считает самым важным.

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