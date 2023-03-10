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Современный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов оснастят передовым оборудованием

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Современный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) будет оснащён оборудованием, которое поможет оцифровать документы и создать электронные библиотеки.
Современный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов оснастят передовым оборудованием
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

По его словам, оцифровка сделает информацию из архивов открытой и общедоступной.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.

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