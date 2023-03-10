В Петербурге зарегистрировали 1291 случай COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1291 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Смольный.

Дома лечатся почти 10 тыс. пациентов, в стационарах — 1,5 тыс.

Выздоровел за минувшие 24 часа 1561 житель.

В целом в России за сутки выявили 10 311 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.