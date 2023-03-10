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В Удмуртии выплатили пособия на 1,5 млрд рублей в феврале

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Все социальные пособия за февраль в Удмуртии выплачены в полном объёме.
В Удмуртии выплатили пособия на 1,5 млрд рублей в феврале
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Kovalev / EyeEm

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На пособия и выплаты было направлено 1,5 млрд рублей. В том числе речь идёт о выплатах на первого ребёнка, едином пособии, ежемесячном пособии на детей от 8 до 17 лет.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

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