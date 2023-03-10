Хирург Наумов напомнил, что обувь на каблуке может деформировать стопу

Сосудистый хирург Данил Наумов рассказал, какая обувь деформирует стопу.

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что обувь на каблуке, узкие и слабоармирующие модели деформируют стопу.

«Обувь на высоком каблуке значительно увеличивает риск развития молоткообразной деформации большого пальца стопы, при которой фаланга принимает согнутое положение, напоминая молоток», — уточнил он.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.