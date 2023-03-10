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Хирург Наумов напомнил, что обувь на каблуке может деформировать стопу

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Сосудистый хирург Данил Наумов рассказал, какая обувь деформирует стопу.
Хирург Наумов напомнил, что обувь на каблуке может деформировать стопу
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что обувь на каблуке, узкие и слабоармирующие модели деформируют стопу. 

«Обувь на высоком каблуке значительно увеличивает риск развития молоткообразной деформации большого пальца стопы, при которой фаланга принимает согнутое положение, напоминая молоток», — уточнил он.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.

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