В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для женщин
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова главы Министерства госуправления, ИТ и связи Надежды Куртяник.
Она отметила, что в сервисе собраны советы и рекомендации от опытных акушеров и гинекологов.
Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».