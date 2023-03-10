В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для женщин

В Московской области запустили сервис для беременных и уже родивших женщин «Стань мамой в Подмосковье».

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова главы Министерства госуправления, ИТ и связи Надежды Куртяник.

Она отметила, что в сервисе собраны советы и рекомендации от опытных акушеров и гинекологов.

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».