В Подмосковье подали более 720 тысяч онлайн-заявлений в кружки и секции с начала учебного года

В Московской области подали более 720 тыс. онлайн-заявлений в кружки и секции с начала учебного года, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Самыми популярными направлениями являются естественно-научные занятия, социально-гуманитарной направленности и технической», — сказала Каклюгина.

В регионе можно подать одно заявление сразу в несколько секций. Записаться в новые кружки разрешено в течение всего года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.