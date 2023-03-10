В Подмосковье подали более 720 тысяч онлайн-заявлений в кружки и секции с начала учебного года
- Gettyimages.ru
- © FatCamera
Об этом сообщает телеканал «360».
«Самыми популярными направлениями являются естественно-научные занятия, социально-гуманитарной направленности и технической», — сказала Каклюгина.
В регионе можно подать одно заявление сразу в несколько секций. Записаться в новые кружки разрешено в течение всего года.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.