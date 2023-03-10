Власти Москвы рассказали о новых объектах на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Планируется, что в течение ближайших двух лет этот показатель увеличится до 654 тыс. кв. м. Больше всего вырастет площадка «Алабушево», где сегодня строится свыше 10 предприятий», — отметил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области растёт интерес к образованию в сфере создания военной техники.