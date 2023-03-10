Власти Москвы рассказали о новых объектах на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде

В Зеленограде на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» за счёт строительства новых предприятий появится более 200 тыс. кв. м различных объектов.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Планируется, что в течение ближайших двух лет этот показатель увеличится до 654 тыс. кв. м. Больше всего вырастет площадка «Алабушево», где сегодня строится свыше 10 предприятий», — отметил он.

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