В школы Удмуртии пойдут более 22 тысяч первоклассников в 2023 году
- РИА Новости
Об этом информирует интернет-издание «Сусанин». Отмечается, что в Удмуртии записать ребёнка в первый класс можно будет с 20 марта.
«Все школы республики распределены. Сначала идут районы и города. Так называемые «топовые школы» в один день — 25 марта. 27 марта — Ижевск, 30 марта — коррекционные школы», — пояснила Болотникова.
Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.