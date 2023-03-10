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В школы Удмуртии пойдут более 22 тысяч первоклассников в 2023 году

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Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала, что 1 сентября 2023 года в школы республики пойдут 22 200 первоклассников.
В школы Удмуртии пойдут более 22 тысяч первоклассников в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом информирует интернет-издание «Сусанин». Отмечается, что в Удмуртии записать ребёнка в первый класс можно будет с 20 марта.

«Все школы республики распределены. Сначала идут районы и города. Так называемые «топовые школы» в один день — 25 марта. 27 марта — Ижевск, 30 марта — коррекционные школы», — пояснила Болотникова.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.

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