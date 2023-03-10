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Детский психолог Марюков посоветовал развивать у детей критическое мышление

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Детский психолог и тренер по шахматам Алексей Марюков рассказал, как научить ребёнка не бояться совершать ошибки.
Детский психолог Марюков посоветовал развивать у детей критическое мышление
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«Вопрос об ошибке в конечном счёте — это вопрос о том, как развить активного, инициативного человека. А когда мы хотим сформировать такого человека, то и наше мышление становится более гибким, мы начинаем смотреть в объёме, как преодолеть ошибку», — поделился специалист в разговоре с kp.ru.

Важно помочь ребёнку не зацикливаться на ошибке, а искать другие пути решения, считает психолог.

«Даже если что-то никак не получается, всегда можно сказать: «Ты молодец, старался, в следующий раз получится». Или: «Давай попробуем вместе». Всегда можно найти слова, чтобы подбодрить человека», — подчеркнул Марюков.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.

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