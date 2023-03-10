Россияне назвали идеальные города для жизни и путешествий

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследования с целью выяснить, какие города россияне считают наиболее комфортными для жизни, а какие — для учёбы и путешествий.

Большинство россиян, принявших участие в опросе, хотели бы родиться в Москве (16,9%), пишут «Известия».

На втором месте — Петербург (10,4%), на третьем — Нью-Йорк (6,4%). Далее идут Лондон (5,4%), Барселона (4,7%), Рим (4,1%), Париж (3,9%), Дубай (2,7%), Амстердам (2,2%) и Лос-Анджелес (1,8%).

Идеальным городом для первого путешествия многие назвали Рим — 13,1% голосов. Также респонденты выбирали Париж (10,3%) и Сидней (6,0%).

По мнению большинства россиян, лучшее образование можно получить в Лондоне (28%). В тройку вошли и российские вузы: на втором месте оказалась Москва (21,5%), на третьем — Петербург (8,6%).

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.