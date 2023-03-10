Узнать больше

Россияне назвали идеальные города для жизни и путешествий

Короткая ссылка
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследования с целью выяснить, какие города россияне считают наиболее комфортными для жизни, а какие — для учёбы и путешествий.
Россияне назвали идеальные города для жизни и путешествий
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Большинство россиян, принявших участие в опросе, хотели бы родиться в Москве (16,9%), пишут «Известия».

На втором месте — Петербург (10,4%), на третьем — Нью-Йорк (6,4%). Далее идут Лондон (5,4%), Барселона (4,7%), Рим (4,1%), Париж (3,9%), Дубай (2,7%), Амстердам (2,2%) и Лос-Анджелес (1,8%).

Идеальным городом для первого путешествия многие назвали Рим — 13,1% голосов. Также респонденты выбирали Париж (10,3%) и Сидней (6,0%).

По мнению большинства россиян, лучшее образование можно получить в Лондоне (28%). В тройку вошли и российские вузы: на втором месте оказалась Москва (21,5%), на третьем — Петербург (8,6%).

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить