Исследование: каждый второй россиянин покупал успокаивающий чай в 2022 году
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По данным компании, сборы с успокаивающим и расслабляющим эффектом приобрели 58,6% покупателей, с бодрящим и тонизирующим эффектом — 26,7% и сборы, направленные на повышение иммунитета, — 14,4%.
Среди вкусов, пользующихся наибольшей популярностью, оказались лаванда — 11,6%, ромашка — 9,5%, мята —7,7%.
Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.