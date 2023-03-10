Исследование: каждый второй россиянин покупал успокаивающий чай в 2022 году

Аналитики производителя чайных и травяных напитков Floris провели исследование и выяснили, что чаще всего в 2022 году россияне покупали травяные миксы с успокаивающим и расслабляющим эффектом — 58,6% от всей приобретённой продукции.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным компании, сборы с успокаивающим и расслабляющим эффектом приобрели 58,6% покупателей, с бодрящим и тонизирующим эффектом — 26,7% и сборы, направленные на повышение иммунитета, — 14,4%.

Среди вкусов, пользующихся наибольшей популярностью, оказались лаванда — 11,6%, ромашка — 9,5%, мята —7,7%.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.