Диетолог Королёва отметила, что из-за повышения сахара в крови после еды не стоит тревожиться
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«Уровень сахара после еды повышается и достаточно быстро регулируется работой инсулярного аппарата поджелудочной железы. Это не опасно», — сказала врач в беседе с «Москвой 24».
Королёва пояснила, что у здоровых людей после приёма пищи сахар, как правило, приходит в норму спустя несколько часов.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.