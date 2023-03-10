Толкнувший школьника под поезд в метро Москвы пройдёт психиатрическую экспертизу
Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошёл в четверг, 9 марта.
Подросток не пострадал, стоявшие рядом пассажиры помогли ему подняться на платформу, сообщает Nation News.
Мужчина, столкнувший школьника с платформы, не смог объяснить мотивы своего поступка.
Ранее сообщалось, что СК принял решение о возбуждении против него уголовного дела.