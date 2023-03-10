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Толкнувший школьника под поезд в метро Москвы пройдёт психиатрическую экспертизу

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Жителю российской столицы, который толкнул 15-летнего школьника под колёса прибывающего электропоезда на станции метро «Киевская», предъявили обвинение. Он пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.

Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошёл в четверг, 9 марта.

Подросток не пострадал, стоявшие рядом пассажиры помогли ему подняться на платформу, сообщает Nation News.

Мужчина, столкнувший школьника с платформы, не смог объяснить мотивы своего поступка.

Ранее сообщалось, что СК принял решение о возбуждении против него уголовного дела.

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