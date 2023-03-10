Аналитики составили портрет среднестатистической женщины-руководителя

Аналитический центр «АльфаСтрахование» провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что 40% россиян работают под руководством женщин. При этом 81% оценивают этот факт положительно.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Средний возраст начальниц опрошенных — 42 года (категорию от 35 до 45 лет выбрали 68% тех, кто работает под руководством женщин). Также много женщин-руководителей среди представительниц возраста 50+ (25%).

Ещё 66% участников исследования признались, что относятся к своим руководительницам с уважением и восхищением. Доверяют и как начальнику, и как человеку 22%, боятся — 3%.

Ранее НСН сообщала, что, согласно данным главы департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, в столице более 26 тыс. человек приняли участие в очных и онлайн-мероприятиях, посвящённых развитию бизнеса, в 2022 году.