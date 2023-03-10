Аналитики составили портрет среднестатистической женщины-руководителя
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Средний возраст начальниц опрошенных — 42 года (категорию от 35 до 45 лет выбрали 68% тех, кто работает под руководством женщин). Также много женщин-руководителей среди представительниц возраста 50+ (25%).
Ещё 66% участников исследования признались, что относятся к своим руководительницам с уважением и восхищением. Доверяют и как начальнику, и как человеку 22%, боятся — 3%.
Ранее НСН сообщала, что, согласно данным главы департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, в столице более 26 тыс. человек приняли участие в очных и онлайн-мероприятиях, посвящённых развитию бизнеса, в 2022 году.