Для молодых учёных, работающих в Московской области, запустили проект поддержки «Менделеевская карта». По ней будут доступны скидки на образовательные программы и электронные библиотеки, а также участие в конференциях и выставках.

В регионе трудятся около 16 тыс. молодых учёных, передаёт телеканал «360».

Карта даст им возможность получать скидки на посещение культурных и спортивных учреждений, кафе и ресторанов, на путешествия и покупки в аптеках и магазинах.

Получить её смогут молодые учёные, которые занимаются научной деятельностью, работают в соответствующих организациях, аспиранты, а также школьники и студенты — победители предметных олимпиад.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.