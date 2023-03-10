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Врач Кашух рассказала, что биодобавки помогут предотвратить авитаминоз в Великий пост

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Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, как не допустить дефицита витаминов и минералов, а также истощения организма во время Великого поста.
Врач Кашух рассказала, что биодобавки помогут предотвратить авитаминоз в Великий пост
  • Gettyimages.ru
  • © Jim Craigmyle

Строгие пищевые ограничения могут привести к дефициту питательных веществ, отметила врач в разговоре с URA.RU.

Например, нехватка мяса может негативно отразиться на процессах кроветворения, а длительный отказ от яиц и молочных продуктов может привести к дефициту витаминов A, D.

Компенсировать недостаток витамина A можно, включив в меню жёлтые и оранжевые фрукты и овощи, сказал Кашух. Восстановить запасы йода и витамина D помогут биодобавки, однако перед приёмом необходимо проконсультироваться со специалистом, заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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