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Юрист Хитяева посоветовала проверять подлинность квитанций на оплату ЖКУ по штрихкоду

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Юрист в области жилищного права, эксперт по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг Александра Хитяева рассказала, как отличить поддельные платёжки за ЖКУ.
Юрист Хитяева посоветовала проверять подлинность квитанций на оплату ЖКУ по штрихкоду
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

В каждой квитанции обязательно должны быть сведения о плательщике и об объекте недвижимости, однако мошенники не всегда владеют подробной информацией — необходимых сведений в квитанции либо не будет вовсе, либо они будут указаны с ошибкой, объяснила эксперт в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Также на поддельных квитанциях указан неверный штрихкод, оплатить счёт по нему не получится, добавила Хитяева.

Юрист также назвала три надёжных способа проверки платёжного документа: обратиться в организацию, которая выставляет счета, воспользоваться системой ГИС ЖКХ (платёжки подгружаются туда в электронной форме) или проверить счёт на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации — многие из них завели личные кабинеты для пользователей.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН заявила, что в России жильцам многоквартирных домов необходимо усилить контроль за работой управляющих компаний (УК).

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