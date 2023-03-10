Диетолог Соломатина назвала отвар шиповника полезным напитком для пожилых весной
- Gettyimages.ru
- © Ksenia / FOAP
Отвар шиповника укрепляет сосуды и иммунитет, а также понижает давление, уточнила диетолог в беседе с «Москвой 24».
По её словам, в шиповнике содержится большое количество витамина C, который полезен для иммунной системы в весенний период.
«Витамин C также нужен для укрепления сосудов. Часто бывает, что в пожилом возрасте начинают страдать клапаны. Появляется венозная недостаточность, тромбофлебит», — добавила Соломатина.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.