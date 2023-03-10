Диетолог Соломатина назвала отвар шиповника полезным напитком для пожилых весной

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему в весенний период отвар шиповника можно считать самым полезным напитком для людей пожилого возраста.

Отвар шиповника укрепляет сосуды и иммунитет, а также понижает давление, уточнила диетолог в беседе с «Москвой 24».

По её словам, в шиповнике содержится большое количество витамина C, который полезен для иммунной системы в весенний период.

«Витамин C также нужен для укрепления сосудов. Часто бывает, что в пожилом возрасте начинают страдать клапаны. Появляется венозная недостаточность, тромбофлебит», — добавила Соломатина.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.