Бочкарёв: самая сложная часть подземной пересадки со станции «Электрозаводская» БКЛ выполнена на 90%

Проходка подземного коридора между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий Московского метрополитена выполнена на 90%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сооружение подземного коридора длиной 95,5 м под железной дорогой Казанского направления — самая сложная часть будущей подземной пересадки между станцией БКЛ и синей веткой», — отметил Бочкарёв.

По его словам, проходка ведётся горным способом.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что станция радиальной линии находится на 20 м глубже станции БКЛ.

«Для пересадки с БКЛ пассажирам нужно будет спуститься на эскалаторе в коридор и далее пройти по нему на станцию синей ветки. Эскалаторы уже смонтированы, для удобства маломобильных групп населения будет установлен лифт», — пояснил он.

Кравцов добавил, что в настоящее время пассажиры переходят между станциями БКЛ и Арбатско-Покровской линии по наземной пересадке.