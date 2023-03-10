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Нутрициолог Панова посоветовала перекусить перед походом в супермаркет для экономии средств

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как избежать импульсивных покупок в супермаркете.
Нутрициолог Панова посоветовала перекусить перед походом в супермаркет для экономии средств
  • Gettyimages.ru
  • © EXTREME-PHOTOGRAPHER

В беседе с «Москвой 24» она сказала, что избежать импульсивных покупок в супермаркете можно, если не ходить в магазин голодным, пользоваться кассой самообслуживания и следовать списку необходимых продуктов.

Также нутрициолог порекомендовала пользоваться корзиной вместо тележки и не брать товары, стоящие в первом ряду.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, порой недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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