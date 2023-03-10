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Губернатор Нижегородской области Никитин поздравил сотрудников архивов с профпраздником

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников архивов с профессиональным праздником, который отмечают 10 марта.
Губернатор Нижегородской области Никитин поздравил сотрудников архивов с профпраздником
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

Об этом информирует сайт pravda-nn.ru.

Архив даёт возможность прикоснуться к прошлому, и сегодня это особенно важно, отметил глава региона.

«В наших архивах находятся документы разных веков, позволяющие увидеть, чем жил регион и страна в целом. Есть много по-настоящему уникальных единиц хранения. Сотрудники архивов берегут это наследие, заботятся о нём, занимаются исследовательской работой», — сказал Никитин.

Он поблагодарил сотрудников архивов и ветеранов архивного дела за работу.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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