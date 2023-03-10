Губернатор Нижегородской области Никитин поздравил сотрудников архивов с профпраздником
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Об этом информирует сайт pravda-nn.ru.
Архив даёт возможность прикоснуться к прошлому, и сегодня это особенно важно, отметил глава региона.
«В наших архивах находятся документы разных веков, позволяющие увидеть, чем жил регион и страна в целом. Есть много по-настоящему уникальных единиц хранения. Сотрудники архивов берегут это наследие, заботятся о нём, занимаются исследовательской работой», — сказал Никитин.
Он поблагодарил сотрудников архивов и ветеранов архивного дела за работу.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».