Центр беспилотной авиации создадут в Приморье

В Приморском добровольческом движении поддержки батальона «Тигр», участвующего в специальной военной операции по защите Донбасса, рассказали о планах по созданию центра по переоснащению беспилотников и подготовке военных инструкторов.

Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе правительства края.

«Будем работать по нескольким направлениям. Среди них — создание центра для консультирования по различным вопросам добровольцев, принимавших участие в спецоперации, либо желающих отправиться на передовую, подготовка инструкторов, которые будут помогать в подготовке бойцов, закупка снаряжения, обмундирования, оборудования для нужд наших добровольцев», — прокомментировали в АНО «ПДД «Тигр».

Одним из крупных направлений деятельности структуры станет создание краевого центра беспилотной авиации. В его состав войдёт база для обучения правилам высокоэффективного использования современных БПЛА, а также лаборатория для проектирования БПЛА, их модернизации и ремонта.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки участников СВО.