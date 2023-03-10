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Центр беспилотной авиации создадут в Приморье

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В Приморском добровольческом движении поддержки батальона «Тигр», участвующего в специальной военной операции по защите Донбасса, рассказали о планах по созданию центра по переоснащению беспилотников и подготовке военных инструкторов.
Центр беспилотной авиации создадут в Приморье
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Papulov / EyeEm

Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе правительства края.

«Будем работать по нескольким направлениям. Среди них — создание центра для консультирования по различным вопросам добровольцев, принимавших участие в спецоперации, либо желающих отправиться на передовую, подготовка инструкторов, которые будут помогать в подготовке бойцов, закупка снаряжения, обмундирования, оборудования для нужд наших добровольцев», — прокомментировали в АНО «ПДД «Тигр».

Одним из крупных направлений деятельности структуры станет создание краевого центра беспилотной авиации. В его состав войдёт база для обучения правилам высокоэффективного использования современных БПЛА, а также лаборатория для проектирования БПЛА, их модернизации и ремонта.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки участников СВО.

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