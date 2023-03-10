Диетолог Белёва назвала рыбу полезным продуктом при ожирении печени

Гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белёва рассказала, какие продукты должны присутствовать в рационе людей со стеатозом — ожирением печени.

В число таких продуктов входят рыба, гречка, овсянка и растительное масло, заявила врач в беседе с «Москвой 24».

По её словам, при лечении стеатоза важно увеличить в рационе количество белка, идеальным источником которого в данном случае является рыба нежирных сортов.

«Рыба к тому же содержит незаменимые аминокислоты — холин и метионин, которые не дают жиру накапливаться в печени. Таким же свойством обладают гречневая и овсяная крупы», — добавила Белёва.

В свою очередь, растительное масло — оливковое, подсолнечное, льняное и другие — ускоряет процесс расщепления жиров, заключила врач.

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