Диетолог Белёва назвала рыбу полезным продуктом при ожирении печени
- Gettyimages.ru
- © Natalya Danko / EyeEm
В число таких продуктов входят рыба, гречка, овсянка и растительное масло, заявила врач в беседе с «Москвой 24».
По её словам, при лечении стеатоза важно увеличить в рационе количество белка, идеальным источником которого в данном случае является рыба нежирных сортов.
«Рыба к тому же содержит незаменимые аминокислоты — холин и метионин, которые не дают жиру накапливаться в печени. Таким же свойством обладают гречневая и овсяная крупы», — добавила Белёва.
В свою очередь, растительное масло — оливковое, подсолнечное, льняное и другие — ускоряет процесс расщепления жиров, заключила врач.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.