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Диетолог Белёва назвала рыбу полезным продуктом при ожирении печени

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Гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белёва рассказала, какие продукты должны присутствовать в рационе людей со стеатозом — ожирением печени.
Диетолог Белёва назвала рыбу полезным продуктом при ожирении печени
  • Gettyimages.ru
  • © Natalya Danko / EyeEm

В число таких продуктов входят рыба, гречка, овсянка и растительное масло, заявила врач в беседе с «Москвой 24».

По её словам, при лечении стеатоза важно увеличить в рационе количество белка, идеальным источником которого в данном случае является рыба нежирных сортов.

«Рыба к тому же содержит незаменимые аминокислоты — холин и метионин, которые не дают жиру накапливаться в печени. Таким же свойством обладают гречневая и овсяная крупы», — добавила Белёва.

В свою очередь, растительное масло — оливковое, подсолнечное, льняное и другие — ускоряет процесс расщепления жиров, заключила врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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