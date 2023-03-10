Узнать больше

Министр просвещения Кравцов рассказал о планах по созданию флагманских школ в новых регионах

Короткая ссылка
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о работе по созданию флагманских школ в новых регионах страны.
Министр просвещения Кравцов рассказал о планах по созданию флагманских школ в новых регионах
  • РИА Новости

«Ещё одно важное направление — создание флагманских школ. То есть таких обновлённых организаций, где ребята учились бы по самым передовым методикам и на базе достойной инфраструктуры», — заявил Кравцов в интервью kp.ru.

По словам министра, таких школ в Херсонской и Запорожской областях к началу нового учебного года появится около десяти.

Образовательные учреждения отремонтируют и поставят туда свыше 500 позиций нового учебного оборудования.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить