Министр просвещения Кравцов рассказал о планах по созданию флагманских школ в новых регионах

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о работе по созданию флагманских школ в новых регионах страны.

«Ещё одно важное направление — создание флагманских школ. То есть таких обновлённых организаций, где ребята учились бы по самым передовым методикам и на базе достойной инфраструктуры», — заявил Кравцов в интервью kp.ru.

По словам министра, таких школ в Херсонской и Запорожской областях к началу нового учебного года появится около десяти.

Образовательные учреждения отремонтируют и поставят туда свыше 500 позиций нового учебного оборудования.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.