Спасатели расчистили большую часть завалов после взрыва газа в жилом доме в Чите

Пожарно-спасательные подразделения расчистили большую часть завалов после взрыва газа в жилом доме в посёлке Антипиха в Чите.

«Подразделения за ночь смогли значительно расчистить место обрушения. Общий объём завалов составлял 1850 куб. м, к 8 утра расчищено более 1,1 тыс. куб. м», — отметили в ГУ МЧС по Забайкалью.

По последним данным, в результате взрыва газа в жилом доме в Чите пострадали семь человек.

По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва.