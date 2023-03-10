Узнать больше

Спасатели расчистили большую часть завалов после взрыва газа в жилом доме в Чите

Короткая ссылка
Пожарно-спасательные подразделения расчистили большую часть завалов после взрыва газа в жилом доме в посёлке Антипиха в Чите.
Спасатели расчистили большую часть завалов после взрыва газа в жилом доме в Чите
  • РИА Новости

«Подразделения за ночь смогли значительно расчистить место обрушения. Общий объём завалов составлял 1850 куб. м, к 8 утра расчищено более 1,1 тыс. куб. м», — отметили в ГУ МЧС по Забайкалью.

По последним данным, в результате взрыва газа в жилом доме в Чите пострадали семь человек.

По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить