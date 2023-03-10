Автоэксперт Трошанов предупредил водителей об опасности яркого солнца на дорогах весной

Автоэксперт Антон Трошанов предупредил автомобилистов об опасности на дорогах весной. Он напомнил, что яркое весеннее солнце может ослепить тех, кто находится за рулём.

Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения, заявил он в интервью Радио Sputnik.

«Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить», — сказал Трошанов.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.