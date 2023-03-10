Узнать больше

Автоэксперт Трошанов предупредил водителей об опасности яркого солнца на дорогах весной

Короткая ссылка
Автоэксперт Антон Трошанов предупредил автомобилистов об опасности на дорогах весной. Он напомнил, что яркое весеннее солнце может ослепить тех, кто находится за рулём.
Автоэксперт Трошанов предупредил водителей об опасности яркого солнца на дорогах весной
  • РИА Новости

Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения, заявил он в интервью Радио Sputnik.

«Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить», — сказал Трошанов.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить