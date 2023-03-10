Автоэксперт Трошанов предупредил водителей об опасности яркого солнца на дорогах весной
- РИА Новости
Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения, заявил он в интервью Радио Sputnik.
«Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить», — сказал Трошанов.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.