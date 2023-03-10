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Юрист Гусятникова рассказала, как получить кешбэк пенсионерам — держателям банковских карт

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала, что всё больше банков и магазинов создают специальные программы лояльности для пенсионеров.
Юрист Гусятникова рассказала, как получить кешбэк пенсионерам — держателям банковских карт
  • Gettyimages.ru

При активном использовании банковской карты у пенсионеров есть возможность получать кешбэк за покупки, а также скидки и бонусы, отметила эксперт в беседе с Life.ru.

Она посоветовала следить за категориями повышенного кешбэка и партнёрскими предложениями. По её словам, также многие банки устанавливают повышенные проценты по вкладам для тех, кто активно пользуется их картами.

«Например, вы можете открыть вклад по ставке примерно на 2—3% выше обычной, если будете ежемесячно совершать покупки по карте на сумму выше 10 тыс. рублей. Помимо того, многие банки предлагают бесплатное обслуживание карты, если вы ежемесячно совершаете с неё покупки на определённую сумму», — пояснила Гусятникова.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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