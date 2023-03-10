Аксёнов сообщил, что выстраивание линии обороны в Крыму идёт по плану

Строительство линии обороны в Крыму идёт по плану с учётом опыта боевых действий, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Он отметил, что не может максимально осветить тему публично.

При этом глава Крыма подчеркнул, что в регионе действуют нестандартно и асимметрично с учётом опыта боевых действий.

«Решения лидера, нашего президента, будут выполнены... И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы», — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Глава Крыма также заявил, что отдельные украинские беспилотники могут долетать до полуострова, но их быстро сбивают, региону ничего не угрожает.

Кроме того, по его словам, все центральные объекты жизнеобеспечения полуострова максимально защищены системами ПВО.