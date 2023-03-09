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В Белгородской области продлят дистанционное обучение в девяти приграничных районах

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Власти Белгородской области решили продлить дистанционное обучение в школах в девяти приграничных районах и Белгороде до конца учебного года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По той обстановке, которая складывается, принято решение, что дистанционное обучение в школах нужно продлить до конца учебного года. С понедельника вводим дистанционное обучение в школах и работу дежурных групп в Новооскольском округе и в Мелиховском сельском поселении Корочанского района», — сказал Гладков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, школьники продолжат удалённое обучение в девяти приграничных районах, а также в Белгороде. Кроме этого, для учеников введут облегчённые формы сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

В феврале губернатор сообщил о повреждении школы при обстреле села в Белгородской области.

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